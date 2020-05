Le Jura s’implique dans le projet d’Expo nationale 2027

Le canton du Jura se veut acteur et pas seulement observateur dans le projet d’Expo nationale 2027. C’est la réponse donnée jeudi devant le Parlement par le président du Gouvernement Martial Courtet après une interpellation de Pierre Parietti. Le Jura a libéré un montant de 50'000 francs pour rejoindre le groupe organisateur formé par les deux Bâle, Soleure et Argovie. Le député PLR de Porrentruy s’inquiétait de la place du Jura au sein des organes décisionnels.

Martial Courtet a expliqué que le projet devait rester une initiative privée portée par des associations économiques. Les cinq gouvernements de la Suisse du Nord-Ouest ont ainsi décidé ensemble de ne pas devenir membres de l’association et de ne pas être représentés au sein de ses organes décisionnels. Les cantons ont cependant exigé d’être régulièrement informés de l’état d’avancement du projet. L’association les consulte à intervalle régulier sur différents aspects du montage du projet. La prise en compte des intérêts jurassiens est ainsi assurée, selon l'Exécutif. Par ailleurs, les conseillers aux Etats jurassiens ont été invités à adhérer à l’association et à intégrer les instances décisionnelles. Charles Juillard a ainsi rejoint le comité de sélection des projets et Elisabeth Baume-Schneider va intégrer le Conseil.





Les acteurs économiques jurassiens en retrait

L’association Svizra 2027 a souhaité intégrer le monde économique jurassien dans le projet. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura et la Fédération des Entreprises Romandes de l’Arc Jurassien n’ont toutefois pas voulu s’y investir jusqu’à présent, en raison de moyens financiers et humains limités. Le Gouvernement regrette cette situation : « Nous avons conscience que la participation non seulement des acteurs économiques, mais aussi d’autres acteurs jurassiens, au plus tard pour la prochaine phase, est essentielle pour que le Jura puisse réellement tirer profit du projet », a expliqué Martial Courtet à la tribune. Des discussions vont ainsi être ouvertes à ce sujet.

A noter que deux autres projets sont également sur les rangs pour obtenir l'Expo nationale 2027. La remises des dossiers au Conseil fédéral est prévue pour fin 2021.