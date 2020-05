Delémont s'anime

Enfants et sportifs de Delémont peuvent avoir le sourire. Les autorités de la ville ont annoncé ce vendredi l’assouplissement des mesures en lien avec la lutte contre le coronavirus. Ainsi, dès ce samedi, les places de jeux et les jardins familiaux seront rouverts. Les infrastructures sportives seront également à nouveau accessibles, selon les règles édictées par le Conseil fédéral. L'exécutif delémontain a décidé que la tenue du marché du samedi matin en vieille continuerait sous sa configuration actuelle. Enfin, le Conseil communal de la capitale jurassienne a autorisé la réouverture des piscines couverte et extérieure le 8 juin. /comm-mle