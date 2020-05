Un fonds appelé à être supprimé dans le Jura

Le Gouvernement jurassien propose au Parlement de supprimer le fonds cantonal des dommages causés par des éléments naturels. L’exécutif va soumettre au législatif une abrogation du décret lié à ce dispositif. Le fonds en question permet de verser aux particuliers des indemnités pour les dommages causés par des phénomènes naturels contre lesquels il n’est pas possible de s’assurer, comme les chutes de pierres et les trombes d’eau. Le dispositif est peu utilisé et la gestion des dossiers par l’administration cantonale demande trop d’investissements par rapport aux indemnités versées. L’abrogation du fonds ne concerne pas les collectivités publiques qui bénéficient de subventions pour les dégâts liés aux dangers naturels. /comm-fco