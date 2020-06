Le Parlement à nouveau réuni à Courroux en juin

Les élus jurassiens se retrouveront à Courroux les 24 et 25 juin prochains : la décision a été motivée par la situation actuelle liée à la pandémie de coronavirus. Les mesures d’hygiène et de distanciation physiques restent « impératives » selon l’EMCC cantonal. La prochaine session parlementaire sera donc organisée dans la halle de gymnastique de Courroux, à l’instar de celle réunie les 27 et 28 mai. /comm-cto