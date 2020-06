Le Jardin botanique et les satellites de JURASSICA rouvrent samedi

Déambuler dans le Jardin botanique, rechercher des fossiles ou découvrir les traces de dinosaures, cela sera à nouveau possible dès samedi en Ajoie. Après l’ouverture du Museum, les visiteurs pourront à nouveau partir à la découverte des plantes et des fleurs du Jardin botanique de JURASSICA à Porrentruy. Les satellites de l’institution que sont la Dinotec, les fouilles du Banné, les Marais de Damphreux, ainsi que le sentier didactique de Courtedoux seront aussi à nouveau accessibles au public. Le respect des règles de distanciation sociale et de protection seront garanties, selon un communiqué transmis jeudi. Retrouvez toutes les informations ici. /comm-emu