Nathalie Barthoulot va présider les directeurs cantonaux des affaires sociales

Nathalie Barthoulot est la nouvelle présidente de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. La ministre jurassienne de l’Intérieur (PS) a été portée à cette fonction pour quatre ans. Elle succède au conseiller d’Etat st-gallois Martin Klöti.

La CDAS est notamment active dans le système de sécurité sociale, la politique familiale et sociale, la politique de l’enfance et de la jeunesse, la politique en faveur des personnes en situation de handicap et la migration. La Suisse romande n’avait plus été représentée à la présidence depuis plusieurs années.

Selon l’Etat jurassien, le canton va gagner en visibilité sur la scène fédérale grâce à l’élection de Nathalie Barthoulot. Le Jura aura l’occasion de se positionner dans un domaine très touché par la pandémie de coronavirus. /comm-rch