Près de 45 hectares classés en réserve forestière

Le Gouvernement ratifie les contrats constitutifs de réserves forestières de la Bourgeoisie de Soulce. Près de 45 hectares seront ainsi classés en réserve forestière. Cette surface est répartie sur quatre secteurs situés sur les communes de Haute-Sorne et de Courtételle. Le projet est conforme aux objectifs et priorités définis dans le Plan directeur cantonal des forêts. La création de réserves forestières vise à développer et renforcer la fonction « nature » de la forêt. /comm-rch