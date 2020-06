Le CEJEF en mode rentrée sanitaire

Une rentrée en juin pour les élèves du CEJEF, le Centre jurassien d’enseignement et de formation. Les étudiants reprendront les cours ce lundi en semi-présentiel après une interruption de près de trois mois pour cause de coronavirus. L’enseignement a été assuré à distance dans cet intervalle. Les élèves des classes terminales pourront bénéficier de cours sur la base du volontariat. Quant aux autres, leur rentrée s’effectuera de manière progressive et différenciée dans les différentes divisions du CEJEF. Le respect des règles sanitaires va provoquer des changements dans l’enseignement, comme l’explique Jean-Pascal Luthi, chef du Service de la formation postobligatoire :