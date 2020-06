Le Gouvernement jurassien tient sa nouvelle photo officielle

La cité de St-Ursanne est le cadre de la photo officielle 2020 du Gouvernement jurassien. Publiée vendredi, elle a été réalisée récemment sur le Pont St-Jean Népomucène par le photographe jurassien Pierre Montavon. Le lieu a été choisi par le président du Gouvernement Martial Courtet afin de mettre en lumière la ville qui fête cette année les 1'400 ans de la mort de saint Ursanne.

Le cliché montre également la présence de Jurassiennes et Jurassiens. Après la crise du coronavirus, c'est une façon de « souligner un certain retour à la normale, de renouer avec les contacts directs mis à mal durant le temps du semi-confinement et plus que jamais de continuer à entretenir des liens de proximité avec la population », indique l’exécutif. /comm-gtr