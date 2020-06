Deux blessés sur la route

Trop vite et c’est la sortie de route. Vendredi soir, vers 23h30, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule entre Buix et Grandgourt, selon le communiqué de presse de la police cantonale. En raison d’une vitesse inadaptée, sa voiture a dérapé dans un virage à gauche. L’automobile a alors percuté un talus et a effectué plusieurs tonneaux. Après avoir traversé à nouveau la chaussée, le véhicule a terminé son embardée dans un champ en contrebas. Le conducteur et le passager, tous deux blessés, ont été pris en charge par le service ambulancier. /comm-ncp