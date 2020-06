Vacances vadaises : votre été en un clic

Contexte sanitaire oblige, passer ses vacances dans sa région pourrait bien devenir tendance cet été. L’Association des maires du district de Delémont (AMDD) l’a bien compris et entend bien surfer sur cette vague locale en lançant le site « vacvadaises.ch », en ligne depuis ce vendredi midi. Randonnées, activités équestres, musées, curiosité du patrimoine... Cette plateforme recense (presque) toutes les activités et prestations à la population des différentes communes de la Vallée. « Environ 110 prestations sont déjà recensées, il y en aura 140 la semaine prochaine et cela va encore s’étoffer au fil de l’été », promet le président de l’Association des maires du district de Delémont, Damien Chappuis.





Pas de rabais généralisés



En plus des habituels acteurs touristiques et culturels, les communes sont aussi appelées à saisir cette opportunité pour vendre leurs attraits ou même proposer une activité spéciale et inédite durant cet été qui s’annonce particulier. « La commune de Mettembert va par exemple préparer une journée où l’on pourra voir des simulacres de combats médiévaux, écouter du violoncelle et manger des striflates », avance Henri Erard, secrétaire de l’AMDD. Le mot de passe magique « vac vadaises » vous permettra, chez certains prestataires seulement, d’obtenir un tarif plus attractif. En revanche, il est apparu incongru de contraindre tous les acteurs locaux à pratiquer des prix cassés. « Il faut être honnête, lorsque l’on a soumis l’idée aux prestataires de consentir certains rabais, cela a été difficile d’entrer en matière avec eux. Ils ont déjà subi deux mois de Covid-19 qui les a privés de recettes. Ils ne pouvaient donc pas réduire les prix. En revanche, les collectivités ont la possibilité de proposer des offres combinées. Par exemple, Courtételle va proposer la visite d’un sentier botanique avec la possibilité ensuite d’aller prendre l’apéro et manger une morce à un prix attractif », explique Damien Chappuis.