Le Parlement veut un plafonnement du prix des masques et du gel

Le Parlement jurassien ne veut pas d’abus dans la vente de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique face au coronavirus. Par 37 voix contre 8, les élus ont adopté mercredi une motion interne de la députée indépendante Pauline Queloz. Ils vont ainsi demander à la Confédération – via le droit d’initiative cantonale en matière fédérale – de plafonner les prix de ces articles vendus en Suisse, en période de situation extraordinaire. Cette motion interne veut donc créer un encadrement et éviter que certaines personnes ou certains commerces profitent des crises sanitaires en proposant des masques et du gel à des prix trop élevés. /rch