Les recommandations du Gouvernement plutôt bien accueillies

La mise en quarantaine du corps enseignant de l’école de Haute-Sorne ce mercredi matin est un exemple de plus. La courbe des contaminations au Covid-19 repart à la hausse dans le Jura depuis une dizaine de jours, tout comme à l’échelon national. Une remontée « inquiétante » pour le Gouvernement jurassien qui a recommandé mardi avec insistance le port du masque dans les magasins et transports publics. Pour anticiper une éventuelle deuxième vague, les autorités cantonales ont également invité (avec insistance là encore) les citoyens de plus de 10 ans à se procurer une boîte de 50 masques chirurgicaux. « Je pense que je vais les acheter, c’est plus prudent », réagit Sylvia, citoyenne jurassienne croisée dans un centre commercial à Delémont. Les recommandations du Gouvernement sont jugées « bonnes » et plutôt bien accueillies par ces quelques Vadais rencontrées à l’heure de faire leurs courses.