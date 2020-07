L’impôt 2019 des frontaliers en faveur du canton du Jura est en cours de versement. L’Etat jurassien percevra plus de 28 millions de francs, contre 26,5 en 2018. La répartition et le paiement aux communes se fera dans les plus brefs délais. Elles pourront donc bénéficier de ces rentrées de liquidités tout prochainement. /rch-comm