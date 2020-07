L’égalité enseignée à l’école jurassienne ?

L’égalité doit être enseignée dans les écoles jurassiennes. C’est l’avis du député socialiste Fabrice Macquat, qui a dernièrement déposé une motion au Parlement jurassien. Selon l’élu de Courroux, l’égalité n’est pas atteinte dans les faits. Une éducation et un questionnement des stéréotypes durant la scolarité lui semblent nécessaires.

Les inégalités salariales et le faible taux de femmes dans les métiers les mieux payés sont toujours d’actualité en Suisse. Pour améliorer la situation, il faut donc sensibiliser la jeunesse par une éducation adéquate, selon Fabrice Macquat. Pour le socialiste, les générations futures doivent pouvoir réellement faire des choix qui leur garantissent l’indépendance économique et les protègent du risque de précarité. Le député de Courroux demande ainsi au Gouvernement de mettre en place les voies et les moyens pour que des cours à l’égalité soient dispensés au sein de l’école jurassienne. Fabrice Macquat souhaite aussi que l’exécutif cantonal intervienne au sein de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin pour que de tels cours soient intégrés au Plan d’études romand, et que les Moyens d’enseignement romand soient adaptés en ce sens. L’élu veut enfin que les enseignants du Jura soient sensibilisés à la question des stéréotypes pour que leur enseignement soit le plus égalitaire possible. /rch