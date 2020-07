Spectaculaire accident à Courtedoux

Les routes ajoulotes, théâtre d'un violent accident. Un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule, vendredi soir, entre Courtedoux et Porrentruy. Vers 21h30, il a dévié de sa trajectoire dans une légère courbe, probablement à cause de son état physique, d'après la police. Il a alors heurté un arbre, puis un deuxième, puis un troisième, avant de faire un tonneau et de s'immobiliser sur le côté gauche de la chaussée. Le conducteur a été blessé et pris en charge par le service ambulancier. /comm-mle