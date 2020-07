RFJ propose un journal spécial « tourisme »

Un journal spécial « tourisme » ce jeudi sur RFJ. La rédaction de la radio jurassienne vous propose un journal délocalisé à 12h15. Il sera présenté en direct de Saint-Ursanne. Sous les tilleuls près de la collégiale, Marceline Michon accueillera Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme et Damien Chappuis, maire de Delémont et instigateur de la proposition touristique Vacvadaises, créée en cette année de crise sanitaire. Nos journalistes vous raconteront aussi les nouveaux circuits secrets de Delémont et Saint-Ursanne durant cette édition spéciale. /clo