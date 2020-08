Un accident mortel entre Courgenay et Porrentruy

Un grave accident de la route a coûté la vie à la passagère d’une voiture. Ce mercredi peu après 9h, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route cantonale entre Courgenay et Porrentruy. Il a mordu le bord droit de la chaussée avant de toucher la paroi rocheuse en bord de route. La voiture a continué sa route sur la banquette herbeuse, heurté un remblai plus important, et terminé sa course au milieu de la chaussée.

La passagère du véhicule est décédée sur les lieux du drame. Le groupe de désincarcération a été mobilisé pour l’extraire de la voiture. Le conducteur a été blessé et héliporté par la REGA à Bâle.

À la suite de l’accident, la route a été bouclée jusque vers 12h15. Selon la police, il est possible que le conducteur ait perdu le contrôle en raison d’une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Elle demande à d’éventuels témoins de contacter la centrale au 032 420 65 65. /comm-vja