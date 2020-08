Une voiture volée à Bonfol

Le village de Bonfol a été le théâtre d’un vol de voiture dans la nuit de lundi à mardi. La police a été avisée vers 2h. Elle a rapidement mis en place un dispositif de recherches avec l’Administration fédérale des douanes. Le véhicule de tourisme a été repéré environ 20 minutes plus tard sur la route principale de la localité. À la vue de la police, les voleurs ont accéléré et pris la fuite. Après une brève course-poursuite, la voiture s’est immobilisée sur la chaussée et quatre jeunes de la région ont été interpellés. Ces derniers feront l’objet d’une dénonciation à l’autorité compétente. /comm-alr