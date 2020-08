Une fuite d’hydrocarbure s’est produite vendredi matin sur la route entre Courfaivre et Develier. De la substance a été retrouvée à plusieurs endroits entre Develier, Bourrignon, Pleigne et Movelier. La police cantonale jurassienne n’a pas retrouvé son origine et lance un appel à témoin. Les personnes pouvant fournir des renseignements sur le véhicule impliqué peuvent contacter la police cantonale au 032 420 65 65. /comm-gtr