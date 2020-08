Retour à l’Hôtel du Parlement avec le masque

Le législatif jurassien va retrouver son écrin. Il va réintégrer dès la session du 2 septembre sa salle de séance habituelle de l’Hôtel du Parlement et du Gouvernement à Delémont. Cette décision prise par le Bureau du Parlement a été communiquée vendredi. Les députés et toutes les personnes présentes auront l’obligation de porter durant le plénum un masque, qui sera fourni par le Secrétariat du Parlement. « Cette décision s’inscrit dans la perspective de devoir vivre plusieurs mois encore avec la présence du Covid-19 et de trouver une solution durable, respectant les mesures de protection sanitaires et la plus économe pour les deniers de l’Etat », selon le communiqué. Une évaluation de cette solution sera faite par le Bureau à l’issue de cette première session.

Par ailleurs, au vu du nombre important de dossiers et d’interventions à traiter durant ces prochains mois, la seconde session du mois de septembre se déroulera sur deux jours, les mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre. /comm-emu