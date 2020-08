Accident dans le tunnel du Mont-Terri

Le tunnel du Mont-Terri a dû être fermé lundi matin en pleine heure de pointe. Selon la police cantonale jurassienne, un accident s’est produit peu avant 7h. Un automobiliste qui circulait en direction de Delémont a heurté l’arrière gauche du véhicule qui le précédait, probablement à cause d’une inattention et d’un fort ralentissement. Il a terminé sa course sur la voie de circulation opposée. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer.

La police a procédé aux constats d’usage et le garage de service a pris en charge les véhicules accidentés. Un officier du Centre de renfort de Porrentruy s’est également rendu sur place pour sécuriser les lieux. Le tronçon a été fermé pendant environ une heure. /comm-alr