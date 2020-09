Pas de vote à 16 ans dans le Jura

Les jeunes Jurassiens ne pourront pas voter dès l’âge de 16 ans. Le Parlement a rejeté ce mercredi par 32 voix contre 24 une initiative parlementaire portée par le député PCSI Quentin Haas. Le texte demandait au législatif de proposer une modification de la Constitution pour accorder le droit de vote en matière cantonale et communale à partir de 16 ans. Le peuple se serait exprimé dans un second temps. Le sujet a donné lieu à un véritable débat gauche – droite. Pour la gauche, les jeunes sont capables de se forger une opinion et de l’assumer. De son côté, la droite a évoqué une « fausse bonne idée » et n’a pas souhaité différencier l’âge du droit de vote de celui de la majorité pénale. Le Parlement avait déjà refusé une motion similaire sur le sujet en 2007. Le nouveau refus manifesté ce mercredi n’a donc pas vraiment surpris Quentin Haas :