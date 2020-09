Delémont veut réduire ses émissions de CO2

« Compensation du CO2, ici, là-bas et maintenant ! », c’est ainsi que Delémont intitule sa stratégie de neutralisation du gaz carbonique présentée mardi matin. Les Services industriels de Delémont (SID) et la Municipalité veulent réduire les émissions à 2,7 tonnes par an et par habitant d'ici 2030, contre 5,9 tonnes aujourd’hui. Ils incitent ainsi la population à remplacer les chauffages à énergies fossiles et à favoriser la mobilité douce par exemple, via des subventions.





Objectif ambitieux

L’objectif est « ambitieux », admet Murielle Macchi-Berdat, conseillère communale delémontaine en charge du Département de l’énergie, de l'eau et du gaz. « Nous devons accompagner les consommateurs dans ce changement », précise-t-elle. C’est une « question de survie », estime Michel Hirtzlin, chef des SID.