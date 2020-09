Flashé à 113 km/h au lieu de 60

La police a fait le point mardi sur les infractions à la circulation routière pour le mois d’août. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre plus de 4'600 contrôles par radar mobile, et un peu moins de 36'000 par radar semi-stationnaire. Au total, 6 conducteurs font l’objet d’un rapport pour infraction grave, dont une personne qui a été flashée à 113 km/h sur le tronçon entre Vendlincourt et Bonfol, limité à 60 km/h. 9 conducteurs ont aussi été pincés en état d’ébriété au volant.

La police ajoute que 28 poids lourds ont été contrôlés, avec 5 infractions constatées. /comm-vja