Bilan de législature : l’œil des présidents des groupes parlementaires

Géraldine Beuchat, présidente du groupe PCSI

L’appréciation : « Un programme terriblement ambitieux et moderne notamment sur le numérique et la volonté de repenser l’Etat. Un groupe dynamique et pas mal de chantiers ouverts. Le travail est bien emmanché mais il faut que ça se poursuive. »

Le dossier top : « Le dossier du numérique a été l’un des plus gros coups d’accélérateur de cette législature avec le guichet virtuel, la digitalisation des liens avec les communes et JURAC (demandes de permis de construire en ligne) qui est quand même une grosse avancée. »

Le dossier flop : « La RPT-JU (projet de réforme de la péréquation et de la répartition des tâches et des charges entre le canton du Jura et les communes). L’étude a coûté une blinde, et maintenant on n’en est nulle part. C’est une catastrophe alors que cela était attendu pour faire des économies conjoncturelles. »