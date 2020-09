« Nos entreprises ont vraiment besoin de stabilité »

« Signal clair », « soulagement » : la Chambre de commerce et d’industrie réagit positivement au rejet de l’initiative pour une immigration modérée. Les Suisses ont balayé dimanche le texte porté par l’UDC à 61,7%. Le « non » est encore plus net dans le Jura, avec 68,2%.

La CCIJ évoque un « message d’ouverture » et se réjouit du feu vert donné par les Suisses à la poursuite de la voie bilatérale avec l’Union européenne. Selon elle, un « non » à l’initiative de limitation était primordial pour les entreprises jurassiennes. Entretien avec le directeur de la Chambre, Pierre-Alain Berret :