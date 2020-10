Moins de devoirs à la maison pour les Jurassiens

Les élèves jurassiens auront moins de devoirs à faire à la maison à l’avenir. Le Parlement a accepté jeudi par 33 voix contre 10 une motion de Fabrice Macquat. L’élu socialiste demande au Gouvernement de proposer des mesures allant dans le sens d’un aménagement des devoirs et d’une diminution du volume des tâches scolaires à la maison. Il relève que le travail à domicile peut être un facteur d’inégalité entre les élèves.



Le Gouvernement soutenait le texte puisque la directive concernée datait de 2009. Une réflexion globale va désormais s’ouvrir : « Il me semble qu’exiger d’un élève de l’école secondaire qu’il fasse actuellement 1h30 de devoirs à domicile par jour peut paraître beaucoup. En ce qui concerne l’école primaire, il me semble qu'il serait acceptable d'établir une limite de 1h de travail à la maison par semaine pour les 3-4e harmos et de 2h pour les 5-6e harmos », explique le ministre de la formation Martial Courtet, pour qui la diminution du volume de devoir n’engendrera pas une baisse des exigences de la part des écoles. /emu