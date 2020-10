Une campagne de sensibilisation contre les micropolluants

Un appel à la mobilisation pour réduire les micropolluants. Le Parlement jurassien a accepté jeudi par 48 voix contre 6 une motion de Géraldine Beuchat. Le texte de l’élue PCSI de Glovelier demande au Gouvernement de mettre sur pied une campagne de sensibilisation auprès de la population pour rappeler les bonnes pratiques dans l’usage de produits qui contiennent des micropolluants.



La motion relève que les produits couramment utilisés comme le savon, les cosmétiques, les produits de nettoyage ou encore les médicaments peuvent être impossibles à filtrer entièrement et se retrouvent parfois dans les rivières et les lacs. Ces substances de synthèses impactent ensuite nos ressources en eau potable et l’écosystème aquatique. Géraldine Beuchat estime que chacun peut contribuer à diminuer la quantité de micropolluants rejetés avec des gestes simples, comme le fait de choisir des produits naturels. /emu