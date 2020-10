« On a entendu un grand boum »

L’explosion a été d’une telle violence que l’appartement situé au-dessus de la banque en a été ébranlé. Les locataires, un couple de retraité, ont dû être relogés. « Il y a des poutres qui sont remontées dans l’appartement, toute la cuisine est détruite. Quand on entre dans l’appartement, c’est impressionnant », décrit le maire de Bure, Sébastien Gschwind, après avoir pu constater les dégâts. En mars 2019, déjà, des cambrioleurs avaient tenté de s’attaquer à cette agence Raiffeisen de Bure. Forcément, pas de quoi rassurer Cindy dans son petit magasin juste à côté. « On se pose des questions oui. De la crainte, il y en a toujours. Je me suis déjà fait cambrioler plusieurs fois, on sait qu’on est au bord de la frontière mais cela peut arriver n’importe où. La police ne peut pas non plus être partout. C’est à nous de nous protéger comme on peut, avec des systèmes d’alarme, etc. ».





« Pas un sujet qui revient régulièrement au Conseil communal »

Pour autant, Sébastien Gschwind réfute l’idée d’un sentiment d’insécurité généralisé dans son village. « Je ne pense pas. Effectivement on est un village frontalier, on a connu un certain nombre de cambriolages, mais pas plus que d’autres villages des zones frontières. Ce n’est pas un sujet qui revient régulièrement sur le bureau du Conseil communal », affirme Sébastien Gschwind. Selon la police les braqueurs auraient pris la fuite en direction de la France. Les relevés des équipes en science forensique devraient permettre d’en savoir plus sur leur mode opératoire. Le montant du butin n’a toujours pas été déterminé. /jpi