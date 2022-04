« Excellent » résultat pour les banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois

Les six Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois bouclent l’année 2021 sur un bilan annuel de 5,2 millions de francs, soit une hausse de 3%, annonce mardi la Fédération jurassienne des Banques Raiffeisen dans un communiqué. Elle place l’exercice 2021 « sous le signe de la confiance et d’une forte progression de tous les revenus ». Le bénéfice « stable par rapport à l’exercice différent » atteint 6,4 millions de francs. Le résultat opérationnel s’inscrit en hausse de 9,1% à 24,5 millions de francs. Le groupe mentionne encore une « évolution positive de tous les postes de produits et charges stables ». /comm-fwo