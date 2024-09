Bénéfice en hausse pour les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois

Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois ont amélioré leur bénéfice au premier semestre 2024. Elles ont réalisé un excédent de revenus de 4,2 millions de francs, soit une hausse de 17,3%. La somme de bilan a également progressé de 2,3% pour se situer à 5,6 milliards. Les créances hypothécaires ont connu une augmentation de 1,7% à 4,2 milliards de francs. Quant aux prêts et crédits accordés aux particuliers et aux entreprises, ils ont enregistré une hausse de 1,6% à 4,8 milliards. De leur côté, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 2,2% à 3,5 milliards de francs. Les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois tablent sur un second semestre « dans la continuité » du premier. La fédération régionale de l’établissement bancaire s’attend toutefois à un résultat « un peu en deçà du niveau exceptionnel de l’année précédente ». /comm-fco