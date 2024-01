Raiffeisen réduit l’activité de trois agences aux Franches-Montagnes

La banque Raiffeisen des Franches-Montagnes prend une nouvelle orientation dans sa politique de « banque de proximité ». Après avoir notamment constaté une « baisse massive de la fréquentation de ses agences », elle dédiera à partir du 31 mars les agences des Breuleux, des Genevez et du Noirmont uniquement au conseil à la clientèle sur rendez-vous. Il ne sera ainsi plus possible de réaliser des transactions d’agent aux guichets qui disparaîtront, mais uniquement aux bancomats restants à savoir ceux des Breuleux, de Lajoux et du Noirmont. Une politique que la banque Raiffeisen justifie également par les « changements importants et rapides de l’environnement bancaire, notamment en termes de sécurité », explique l’établissement franc-montagnard dans un communiqué.





Seul Saignelégier conserve une offre complète aux Franches-Montagnes



En revanche, les clients pourront prendre rendez-vous le jour qui leur convient sur les trois sites concernés qui n’étaient jusqu’à présent ouverts qu’un seul jour par semaine. Un service gratuit de livraison d’argent à domicile sera par ailleurs mis en place pour la clientèle des trois agences à compter du mois d’avril. Seul le siège taignon à Saignelégier continuera de proposer une offre complète des prestations. Récemment, dans la Vallée de Delémont, la banque Raiffeisen a annoncé la suppression des bancomats de Courfaivre et Develier après avoir constaté une baisse continue de l’utilisation du cash dans les transactions courantes. /comm-jpi