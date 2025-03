Un nouveau président de la direction pour la Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie

Passage de témoin au sein de la Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie. Le Conseil d’administration a nommé David Comment au poste de président de la direction au 21 mars, selon un communiqué transmis lundi. Il succède à Philippe Plumey, qui devient vice-président de la direction. Par ailleurs, les comptes annuels 2024 et la rémunération des parts sociales à 6% ont été approuvés par l’assemblée des sociétaires. L’établissement bancaire qui réunit les agences de St-Ursanne, Bure, Chevenez, Courtedoux et Fahy qualifie l’exercice 2024 de « solide ». Il présente un bilan de 592 millions de francs et un bénéfice de 250'000 francs. /comm-emu