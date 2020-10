L’H-JU au bord de la saturation

« Si le rythme des hospitalisations des patients Covid continue selon ce qu’on vit depuis vendredi passé, on arrivera à une saturation du système actuel en fin de semaine prochaine » : sur un ton grave, le médecin-chef du service de médecine interne de l’Hôpital du Jura, le Docteur Hervé Duplain, décrit la situation de l’institution. Le nombre d’hospitalisations en lien avec le coronavirus a passé de 11 vendredi dernier à 51 ce vendredi matin. Cette information a été divulguée ce vendredi lors d’une conférence de presse des autorités cantonales. Plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.





Adaptations nécessaires

L’H-JU a donc pris des mesures pour y faire face. Ce sont 72 lits qui seront réservés aux patients atteints du Covid-19, alors que les soins intensifs passeront d’une capacité de six à huit lits. Dès lundi, l’institution ne procédera plus à des interventions chirurgicales électives stationnaires. Elle est parvenue à conclure certains arrangements avec la Clinique du Noirmont et avec les soins à domicile, ce qui lui permet de libérer certains lits. L’Hôpital du Jura cherche, par ailleurs, à étoffer ses ressources humaines pour faire face à la crise. Mais ce n’est pas une mince affaire à en croire le Docteur Hervé Duplain. En effet, selon lui, de nombreuses institutions sont à la recherche de soutien et le marché médico-infirmier est « très serré ».





Et si ça continue ?

Le médecin-chef du service de médecine interne ne s’en cache pas : si le nombre d’hospitalisations continue au même rythme qu’actuellement, l’H-JU pourrait être saturé en fin de semaine prochaine. Dès lors, les mesures devraient être étendues pour répondre à la situation sanitaire. Ainsi, diverses prestations – dont la chirurgie ambulatoire – pourraient être suspendues de sorte à libérer des locaux et mettre à disposition du personnel dans la lutte contre la pandémie. /mle