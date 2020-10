Le Parlement jurassien reste au programme

Une nouvelle séance du Parlement jurassien est à l’ordre du jour mercredi à Delémont. Les députés ne se retrouveront toutefois pas à l’Hôtel du Parlement, mais à la Halle des expositions, en raison de la situation sanitaire. Un important plan de protection a été mis en place pour éviter toute propagation du coronavirus.

Si certaines assemblées politiques ont été annulées comme le Conseil de ville de Delémont, le Parlement jurassien fait partie des exceptions à l’interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes. C’est le cas de tous les législatifs cantonaux et communaux, selon le secrétaire du Parlement. Jean-Baptiste Maître souligne qu’il est important de maintenir le débat démocratique. L’annulation de la séance aurait aussi posé certains problèmes au niveau du calendrier.





Une longue série de mesures sanitaires

Un important plan de protection a été mis en place pour garantir la sécurité sanitaire. Ainsi, le masque sera obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment et durant toute la séance, y compris lorsque les députés seront assis et même si la distance de 1m 50 peut être respectée. Il ne pourra être enlevé que lors d’une prise de parole ou pour boire rapidement. Diverses mesures d’hygiène et de désinfection sont également prévues. L’ordre du jour pourrait aussi être assoupli, mais la décision sera prise au dernier moment, selon Jean-Baptiste Maître.

La séance est interdite au public en raison de la situation sanitaire, mais elle pourra être suivie en direct vidéo sur RFJ.ch dès 8h30. L’heure des questions orales sera également diffusée sur RFJ. /alr