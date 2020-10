Les transports publics gratuits dans le Jura, ce n’est pas pour tout de suite

Une intention louable mais plusieurs écueils qui se dressent devant sa mise en place : c’est ainsi qu’il est possible de résumer les débats autour de la motion « un transport public gratuit sur le territoire jurassien », ce mercredi, au Parlement jurassien. Le texte a été déposé par le député PCSI de Porrentruy Philippe Eggertswyler. Après des débats nourris, le dépositaire a décidé de faire passer sa motion en postulat. Ce dernier a finalement été accepté par 29 voix contre 24 et 3 abstentions. Cela permettra d’évaluer les impacts d’une telle mesure dans le Jura, ses avantages et ses inconvénients.





Vraiment de quoi attirer une nouvelle clientèle ?

Selon plusieurs groupes parlementaires, il n’est pas garanti que la gratuité des transports suffise à attirer de nouveaux voyageurs. Pour les socialistes, par exemple, une bonne desserte et une cadence soutenue sont les conditions à remplir pour séduire le public, ce que confirment aussi notamment les groupes Verts et CS-POP et PDC. Le ministre de l’environnement, David Eray, a abondé en ce sens. Par ailleurs, d’après le membre de l'exécutif, plusieurs exemples ont montré que la gratuité des transports incite les adeptes de mobilité douce à quitter leur deux-roues ou à renoncer à la marche pour prendre le bus ou le train, alors que les conducteurs restent au volant de leur voiture.





Des questions de coûts

A la tribune, l’UDC, le PLR et le PDC ont posé la question du prix de la gratuité. En effet, d’après ces groupes, cette mesure engendrerait des coûts importants. Cela a également été soulevé par les autres groupes parlementaires. Le motionnaire, de son côté, a estimé à 13 millions de francs la masse financière à compenser chaque année. /mle