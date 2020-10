« L’heure est grave dans le Jura »

Le Gouvernement jurassien durcit ses mesures pour lutter contre le coronavirus. L’état de nécessité est décrété. A partir du lundi 2 novembre et jusqu'au 15 novembre, les manifestations et rassemblements publics et privés sont interdites à partir de cinq participants. Seule exception : les ménages de plus de cinq personnes, ainsi que les assemblés législatives au niveau communal et cantonal. Les bars et les restaurants sont fermés mais la vente à emporter sera néanmoins possible. Les infrastructures d’accès public comme les musées, les salles d'exposition et les bibliothèques sont également fermées. Cinémas, salles de concert, théâtres, centres de sports piscines, patinoires et fitness sont aussi concernés.

Restrictions pour le sport amateur

Du côté du sport, les entraînements, les matches et les compétitions dans le domaine du sport amateur sont interdits à l’exception des entraînements en extérieur sans contact, en respectant les distances et qui ne dépassent pas cinq participants. Le port du masque est obligatoire pour les élèves, les enseignants et le personnel des écoles de la 9e à la 11e HarmoS. Seule exception : les raisons médicales.

Le Gouvernement jurassien annonce également avoir demandé le renfort de 50 soldats de l’armée pour appuyer le système hospitalier du canton.