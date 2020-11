Pour l’industrie jurassienne, la 2e vague serait plus dure que la première

Bars, restaurants, discothèques ne sont pas les seuls à trinquer face à la deuxième vague de coronavirus. L'industrie et les entreprises jurassiennes sont, elles aussi, à nouveau plongées dans la tourmente. S'il n'y a pas de semi-confinement comme au printemps dernier, le nombre de malades et de quarantaines est cette fois beaucoup plus important dans le Jura. Les entrepreneurs doivent donc composer avec des effectifs qui fluctuent et un climat d'instabilité. Cette 2e vague est même plus dure que la première selon le président de la chambre de commerce et d'industrie du Jura. « Les entreprises sont plombées par des rendez-vous et des commandes qui n’ont pas lieu alors que les affaires étaient en train de repartir », explique Georges Humard.