Pas d’allègement des mesures actuelles contre le coronavirus dans le Jura

Le canton du Jura garde des mesures fortes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Vendredi, les autorités cantonales ont annoncé la prolongation des mesures actuelles, qui avaient été mises en place le 2 novembre pour une durée initiale de deux semaines. Ces mesures sont donc désormais valables au moins jusqu’au 29 novembre, à minuit. L'état de nécessité est également prolongé. Dans un communiqué, l’exécutif indique que le nombre de personnes contaminées a tendance à baisser, mais que la situation sanitaire et hospitalière reste « préoccupante ». La prolongation des mesures s’est donc avérée « indispensable », selon les autorités. Ainsi, les bars et les restaurants doivent rester fermés et les rassemblements sont encore limités à cinq personnes. Les matches et les compétitions sont toujours interdits pour le sport amateur, sauf si la pratique peut se faire en extérieur, sans contact et en respectant les distances sociales et la limite des cinq personnes.





Le ministre jurassien de la santé et de l'économie Jacques Gerber était l'invité du journal de 12h15 :