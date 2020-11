Flashé à 82 km/h au lieu de 50

La police a fait le point ce lundi sur les infractions à la circulation routière pour le mois d’octobre dans le Jura. Dans son communiqué mensuel, elle dénombre près de 2’500 contrôles par radars mobiles, et un peu plus de 88’700 par radars semi-stationnaires. Au total, plus de 3'000 conducteurs ont été sanctionnés par amende d’ordre, dont une personne qui a été flashée à 82 km/h dans la commune de Courgenay où la vitesse est limitée à 50 km/h. Huit automobilistes ont également été contrôlés en état d’ivresse au volant.

La police ajoute que 21 poids lourds ont été soumis à un contrôle, avec quatre infractions constatées. /comm-nmy