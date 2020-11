L’avenir s’éclaircit pour le FC Bassecourt

Le Conseil général de Haute-Sorne fait un geste déterminant pour le FC Bassecourt. Réunis lundi soir en assemblée, les élus ont accepté par 26 voix contre 2 et 3 abstentions un cautionnement de 835'000 francs en faveur du club de football. Selon la commune, les intérêts bancaires pour de tels projets sont élevés et un club sportif ne peut obtenir un prêt qu’avec un cautionnement pour un remboursement sur du long terme. Signe que le dossier est sensible dans la commune, le vote de lundi soir s’est déroulé à bulletins secrets sur une demande du groupe Haute-Sorne Avenir. C’est soulagé que le président du FC Bassecourt, Francis Rebetez, est rentré chez lui, après avoir affirmé la voix tremblante que ce vote était « la dernière chance » de son club. Après le refus du peuple en juin, le projet du FCB a évolué. Il est désormais devisé à 1'480'000 francs. Il sera financé à hauteur de 645'000 francs par le club, en comptant l’indemnité d’assurance, et à 835'000 francs donc par un emprunt bancaire, cautionné par la commune. Il n’est désormais plus prévu d’agrandir la cantine au stade des Grands-Prés. Mais le projet comporte toujours la reconstruction des vestiaires et de la tribune, la construction de deux vestiaires supplémentaires et de nouveaux locaux sanitaires.