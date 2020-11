Le Parlement en bref

Accepté par 52 voix contre 2 l’arrêté octroyant un crédit d’engagement partiellement supplémentaires au Service de l’information et de la communication pour financer un programme de communication pour la République et Canton du Jura dans les médias jurassiens touchés par la crise liée à la pandémie de Coronavirus

Accepté par 50 voix contre 2 et une abstention la motion transformée en postulat du député socialiste Loïc Dobler intitulée « Référendums et initiatives populaires : les rémunérations doivent être interdites »

Accepté par 57 voix contre zéro et deux abstentions la motion transformée en postulat de la députée socialiste Mélanie Brülhart intitulée « Réajustement des conditions d’octroi des subsides aux primes des caisses maladies liées au revenu déterminant unifié (RDU) : soutenir les citoyens et familles aux revenus modestes et supprimer l’inégalité de traitement entre enfants de couples mariés et ceux de couples en union libre »