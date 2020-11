Vers une interdiction des récoltes de signatures rémunérées

Le Gouvernement jurassien va se pencher sur le cadre imposé à la récolte de signatures pour les référendums ou les initiatives populaires. Réuni mercredi, le Parlement a accepté, par 50 voix contre 2 et 1 abstention, la transformation d’une motion du groupe socialiste en postulat. Le texte porté par Loïc Dobler demande l’interdiction de toute rémunération pour les personnes effectuant une telle démarche. Selon le député, plusieurs cas de récoltes trompeuses ont été constatés sur le territoire national, notamment pour le congé paternité. Or pour lui, la récolte de signatures « doit être le fait de militantisme et de convictions politiques et non pas la recherche du profit ».

Actuellement, seul le canton de Genève règle cette question dans sa législation. /alr