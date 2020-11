Le Jura dispose d’une nouvelle loi sur les déchets et les sites pollués

La nouvelle loi sur les déchets et les sites pollués a passé le cap du Parlement jurassien. Le législatif a accepté le texte en première lecture ce jeudi par 55 voix contre 0 et 2 abstentions. Le texte ne modifie pas fondamentalement l’esprit de la législation en vigueur mais il introduit quelques nouveautés. Le Parlement a toutefois refusé d’exiger une participation financière des communes de 20% pour l’assainissement des sites industriels pollués lorsque l’entreprise responsable fait défaut. La proposition était soutenue par le Gouvernement. Elle a été rejetée par 49 voix contre 5 et 3 abstentions. L’ensemble des coûts continuera ainsi à être assumé par le canton et la Confédération. Sept communes auraient été concernées par un changement, soit Haute-Sorne, Delémont, Cornol, Porrentruy, Clos du Doubs, Fontenais et Courtételle.