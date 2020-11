Un signe de reconnaissance pour le personnel de la santé

Le Parlement jurassien veut faire un geste pour le personnel de la santé au front dans la lutte contre la pandémie. Le législatif a accepté jeudi après-midi une motion socialiste transformée en postulat, par 53 voix contre 1 et 1 abstention. Le texte porté par François-Xavier Migy demande au Gouvernement de réfléchir à l’octroi d’une prime à chaque salarié de notre système général de santé.

Les débats ont été intenses. Ils ont duré plus d’une heure et demie. Le motionnaire a évoqué un geste de solidarité et de reconnaissance. Son texte laissait toutefois au Gouvernement le soin de définir le montant et les modalités d’attribution. Plusieurs députés ont critiqué un manque de précision et un trop grand flou. C’est le cas que de Rémy Meury pour le CS-POP qui a toutefois indiqué qu’il était indispensable de valoriser le travail du personnel de la santé et qui a appelé à soutenir le texte. Un avis partagé par le PCSI Quentin Haas, même si ce dernier a estimé qu’une prime ne réglera pas tous les problèmes. « Ça revient à donner un sugus après un ouragan », a déclaré l’élu de Cornol qui a souligné que certains professionnels sous-occupés, comme les chirurgiens ou les anesthésistes, seraient très mal à l’aise de recevoir une prime.