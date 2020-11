Des dommages modérés après un incendie à Movelier. Le feu a pris dans un local technique proche d’une ferme vendredi vers 1h30 du matin. La défaillance d’un chauffe-eau électrique serait à l’origine du sinistre, annonce la police cantonale jurassienne. Quatorze sapeurs-pompiers et deux véhicules du SIS Haut-Plateau ainsi qu’onze pompiers et trois véhicules du Centre de renfort, d’incendie et de secours de Delémont sont intervenus pour circonscrire le feu. Le service d’identification judiciaire et la gendarmerie se sont rendus sur place. Une personne a été incommodée par la fumée. L’enquête se poursuit. /comm-mmi