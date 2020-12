Un homme retranché chez lui arrêté à Bonfol

Un individu qui s’était retranché à son domicile de Bonfol a été arrêté ce mercredi, peu avant midi, par la police cantonale jurassienne. Il s’agit d’un Jurassien d’une quarantaine d’années qui présente une instabilité psychologique. L’homme avait proféré des menaces envers une personne de sa famille et présentait un danger. Un dispositif impliquant la police, le Ministère public, un représentant de l’autorité locale, une équipe ambulancière et des pompiers a été déployé sur place pour sécuriser les personnes et les lieux. Personne n’a été blessé lors de l’opération et l’homme a été arrêté après différentes négociations. Le Ministère public jurassien a été chargé de l’affaire. Une évaluation médicales a été ordonnée et l’individu privé de liberté. /comm-fco