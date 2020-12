Les bars rouvriront aussi en journée dès le 10 décembre

Les établissements publics pourront rouvrir dès le 10 décembre dans le Jura. L’exécutif cantonal confirme et apporte des précisions dans le cadre de l’allégement du dispositif sanitaire. Ainsi, les établissements publics possédant une patente, soit les restaurants, les bars et les cafés, ou d’une autorisation de débit de cercle pourront ouvrir entre 6h et 18h30. Plusieurs règles seront à respecter : tables de quatre personnes assises au maximum, distance de 1,5 mètre entre les tables ou installation de parois de séparation. Les règles de collecte de donnée devront également être respectées.

En revanche, seuls les restaurants pourront ouvrir leurs portes de 18h30 à 23h. Les boissons ne pourront être uniquement servies en accompagnement de mets cuisinés. Les établissements qui veulent ouvrir après 18h30 doivent s'annoncer à la cellule de coordination et de suivi via un formulaire d'annonce en ligne jusqu'au 10 décembre à 12h.







Autres réouvertures

Les musées et salles d’exposition, de même que les salles de lecture des bibliothèques et des archives pourront également rouvrir le 10 décembre.

« Le nombre quotidien de nouvelles contaminations au coronavirus est en baisse dans le canton du Jura. Le taux de contamination reste toutefois élevé et les soins intensifs de l’Hôpital du Jura sont toujours dans une situation tendue », précise le communiqué. Le Gouvernement indique encore qu’il analysera à nouveau l’assouplissement des mesures sanitaires le 17 décembre.



