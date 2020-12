Débuts en fanfare pour la saison de ski nordique

Une belle surprise pour les amateurs de ski de fond. La neige est tombée en suffisance en fin de semaine passée pour lancer la saison. L’Association jurassienne de ski de fond n’a pas été prise au dépourvu. Le balisage des pistes et des sentiers pour les raquettes et les piétons avait déjà été effectué courant novembre. Le travail des quatre dameuses dans la nuit de vendredi à samedi a permis d’ouvrir 70 à 80% des itinéraires francs-montagnards pour le week-end : « Cela commence bien, aussi par rapport à la vente des vignettes. Lorsqu’il y a déjà des bonnes conditions avant Noël, les gens se disent que la saison sera bonne et sont motivés à s’équiper et prendre leur carte d’accès », se réjouit Vincent Wermeille, le président de l’Association jurassienne de ski de fond.



La pandémie de coronavirus pourrait aussi retenir certaines personnes d’aller pratiquer les sports d’hiver en stations et avoir des retombées positives pour la région : « Nous avons déjà eu des discussions avec Jura Tourisme qui s’attend à avoir une affluence plus importante. Nous devrons peut-être ouvrir des parkings supplémentaires ».